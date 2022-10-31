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Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке

23:08
  • понедельник
  • 31 октября 2022

ООН должна повлиять на Киев

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в понедельник заявил, что процесс вывоза зерна из одесских портов был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран.

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"И мы на это пошли в интересах беднейших стран. В итоге только 3-4% зерна шло в пользу этих стран. Разве для этого мы все делали?", - задался вопросом глава государства.

Он при этом добавил, что та атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, эти беспилотники и подводные аппараты шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

"Мы же обязались обеспечить безопасность. А если Украина ударит по гражданским судам? Виноваты будем мы", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не прекращает участие в операции.

"Мы приостанавливаем это участие. Сотрудники ООН должны провести работы с Украиной. Киев должен гарантировать, что угроз для гражданских судов нет", - обратил внимание глава государства.

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