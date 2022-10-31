Путин: точка поставлена, мобилизация завершена

Призвано 300 тысяч человек

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Сочи президенту России Владимиру Путину задали вопрос о частичной мобилизации в стране.

"Это было сделано моим указом по предложению Минобороны. Сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Мобилизация завершена. Точка поставлена", - ответил российский лидер.

Он добавил, что Минобороны изначально называло меньшую цифру, но пришли потом к решению, что нужно мобилизовать 300 тысяч человек.

Кроме того, Путин отметил, что уточнит у юристов, нужно ли ему выпускать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

Ранее в понедельник Минобороны заявило, что все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток о призыве также прекращаются.

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