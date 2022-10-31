Путин констатировал нежелание Киева вести переговоры с Москвой

Добрая воля России никаким сомнениям не подлежит

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Сочи президент России Владимир Путин ответил на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом.

"Чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол договоров. Со стороны Украины нет желания с нами разговаривать", - подчеркнул российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что условия еще созреют. При этом Россия не станет заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию.

Как отметил глава государства, добрая воля России известна, она никаким сомнениям не подлежит.

Также Путин заявил, что удары по объектам на Украине отчасти являются ответом на атаки на Крымский мост и на Севастополь.

"Но это не все, что мы можем сделать", - предупредил Путин.

Решение о поездке на саммит G20 пока не принято, заключил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"