Далеко не все считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву

Хватит Байдена бесить. У него своих хлопот по горло! Компания NBC рассказывает историю о том, как Джо Байден потерял терпение в ходе телефонного разговора с Зеленским, когда президент Украины начал зачитывать ему список того, что Киев требует от Вашингтона. Президент США порадовал украинского коллегу тем, что пришлет ему миллиард, но коллега как-то и не обрадовался. NBC так описывает реакцию Байдена:

"Американский народ был достаточно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, - сказал он, повысив голос, - и Зеленский мог бы выразить больше благодарности".

Разговор этот состоялся еще в июне. Почему история попала в прессу только сейчас? Победные доклады о том, сколько оружия и денег Америка подарит Украине, до сих пор были козырной картой Байдена и его команды. Впереди выборы в Конгресс. И конкуренты партии "сонного Джо", республиканцы, могут занять в ноябре большинство мест. А без одобрения Конгресса отправить на Украину не получится ни одного доллара, ни одного патрона.

Авторитетное издание The Hill считает, что вопрос о помощи Украине расколол американское общество. Слишком дорого обходится эта поддержка. Опрос, проведенный компанией Morning Consult, показал - менее трети избирателей Республиканской партии считают, что США обязаны помогать Украине. А уж если в Белый дом снова придет Дональд Трамп, на сотрудничестве с Киевом вообще можно ставить крест. Ведь не Украину, а Америку он привык снова делать великой!

Цифры, как и факты, вещь упрямая. "Нью-Йорк Таймс" подсчитала, как санкции сказались на российской экономике. Ведь они должны были порвать нас в клочья. А те, кто их вводил, должны были отказаться от всего, что им могла предложить Россия. Вот статистика из "Нью-Йорк Таймс". С начала специальной военной операции экспорт из России вырос не только в Китай на 98 процентов, не только в Турцию на 213, не только в Индию на 430 процентов. Нет. Российский экспорт в Нидерланды - плюс 74 процента, в Испанию - плюс 112, даже в Германию, которая сказала - ни кубометра российского газа больше, ни горсти российских удобрений, - экспорт из России плюс 38 процентов. Боевые действия сами по себе, а торговля… Подсчитать несложно.

А вы Зеленскому всё по списку так и отдавайте. У него действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"