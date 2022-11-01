Политолог оценил перспективы сохранения зерновой сделки

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Орлов

Готовы ли западноевропейские страны и Турция добиться от Киева соблюдения соглашений? Насколько сам Запад заинтересован в стабильности зерновых поставок? И стоит ли Москве брать на себя обязательства, пока не будут сняты запреты на вывоз российской продукции?

Перспективы сохранения зерновой сделки и возвращения России к участию в ней Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Россия показала, что использование безопасных торговых коридоров, которые были созданы в рамках сделки, для нанесения ударов по российской территории и кораблям совершенно недопустимо", - отметил он.

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