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В России стартовал осенний призыв на срочную службу

09:00
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Солдаты-срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Сегодня, 1 ноября, в России начинается осенний призыв на военную службу. Указ о его проведении был подписан президентом 30 сентября. Призывная кампания продлится до конца года, сообщает "ТВ Центр".

В воинские части в соответствии с планом направят 120 тысяч новобранцев. В Генштабе Вооружённых сил отметили, что солдаты-срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, а также проходить службу на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

К проведению призыва, заявили в Генштабе, всё готово, необходимые запасы имущества сформированы.

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