ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Тор"

09:01
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Они могут одновременно вести десятки воздушных целей

Сверхнадёжную защиту наших военных от воздушных атак противника обеспечивают расчёты зенитных ракетных комплексов "Тор". Кадры их боевой работы опубликовало российское Минобороны.

Системы ПВО работают круглосуточно и без перерывов. Одновременно экипажи "Торов" могут вести до 40 воздушных целей на расстоянии в десятки километров.

Российский зенитно-ракетный комплекс способен определять и поражать любые вражеские объекты, от самолётов и вертолётов до баллистических ракет и небольших беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Комплекс "Тор"
Комплекс "Тор"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.