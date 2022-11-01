Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Тор"

Они могут одновременно вести десятки воздушных целей

Сверхнадёжную защиту наших военных от воздушных атак противника обеспечивают расчёты зенитных ракетных комплексов "Тор". Кадры их боевой работы опубликовало российское Минобороны.

Системы ПВО работают круглосуточно и без перерывов. Одновременно экипажи "Торов" могут вести до 40 воздушных целей на расстоянии в десятки километров.

Российский зенитно-ракетный комплекс способен определять и поражать любые вражеские объекты, от самолётов и вертолётов до баллистических ракет и небольших беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"