Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о тех, кто с мужеством и честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Колонна снабжения, в составе которой следовал старший сержант Кирилл Максименко, подверглась нападению украинских диверсантов. Кирилл мгновенно сориентировался и прицельным огнём уничтожил троих боевиков, а через несколько дней в ходе обороны населённого пункта ликвидировал ещё пятерых радикалов, вынудив противника отступить.

Старший лейтенант Дмитрий Мурашов вместе с вверенным ему взводом не допустил прорыв боевиков ВСУ вглубь освобождённого населённого пункта. В ходе боестолкновения наши военнослужащие уничтожили четыре бронетранспортёра и более 15 неонацистов.

Командир взвода связи лейтенант Александр Уваров под плотным артиллерийским обстрелом сумел отремонтировать и настроить повреждённую станцию связи. Благодаря профессиональным действиям Александра было обеспечено устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою. Атака неонацистов - была остановлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"