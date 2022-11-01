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Счетчики и выплаты: какие нововведения вступают в силу в ноябре

09:07
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Изменения касаются разных сфер жизни

С сегодняшнего дня в России повышаются выплаты пенсионерам, которые работали в угольной промышленности и гражданской авиации. Также в силу вступают и другие нововведения.

Новый ГОСТ поверки счетчиков воды позволяет проводить эту процедуру только компаниям, получившим государственную аккредитацию. С Камчатки с сегодняшнего дня запрещено вывозить более 10 килограммов икры одному человеку за один раз.

Также сегодня начинает действовать требование о маркировке бутилированной воды. Подробная информация о ней теперь будет вносится в систему "Честный знак", это поможет минимизировать продажи контрафакта.

Также с 1 ноября микрофинансовые организации лишили права выдавать гражданам займы под залог недвижимости.

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