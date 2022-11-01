Счетчики и выплаты: какие нововведения вступают в силу в ноябре

Изменения касаются разных сфер жизни
С сегодняшнего дня в России повышаются выплаты пенсионерам, которые работали в угольной промышленности и гражданской авиации. Также в силу вступают и другие нововведения.
Новый ГОСТ поверки счетчиков воды позволяет проводить эту процедуру только компаниям, получившим государственную аккредитацию. С Камчатки с сегодняшнего дня запрещено вывозить более 10 килограммов икры одному человеку за один раз.
Также сегодня начинает действовать требование о маркировке бутилированной воды. Подробная информация о ней теперь будет вносится в систему "Честный знак", это поможет минимизировать продажи контрафакта.
Также с 1 ноября микрофинансовые организации лишили права выдавать гражданам займы под залог недвижимости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"