Ночью в Севастополе сбили беспилотник

О пострадавших не сообщается

Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя.

Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Инцидент произошел примерно в 3:30 утра.

"В районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", - написал Развожаев.

О повреждениях объектов инфраструктуры, а также о пострадавших на данный момент неизвестно.

Утром 29 октября ВСУ атаковали корабли Черноморского флота. Наши системы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

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