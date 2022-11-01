МИД: Столтенберг создает из России образ врага

При этом у НАТО в Арктике больше военных баз, чем у России

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг своими словами о роли России в Арктике хочет создать из России образ врага.

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России", - сказал он РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса. При этом, по словам Корчунова, у НАТО в Арктике намного больше военных баз, чем у России. Кроме того, в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны.

"НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов", - подчеркнули в МИД.

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