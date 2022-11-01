Число погибших в давке в Сеуле выросло до 156

Погибли граждане России

Количество погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 156.

Среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, передает агентство Yonhap.

Пострадал 151 человек. Из 40 госпитализированных состояние 29 оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла вечером 29 октября в центральном районе Сеула Итхэвон, где отмечался Хеллоуин. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно 4 метра.

Пока не установлено, что спровоцировало давку. По одной из версий, кто-то заметил в баре знаменитость, после чего люди устремились в одну точку.

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