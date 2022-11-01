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В Чикаго неизвестный открыл стрельбу во время празднования Хеллоуина

09:19
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Среди пострадавших - дети

В Чикаго (США, штат Иллинойс) неизвестный открыл стрельбу в хеллоуинскую ночь.
Число погибших в давке в Сеуле выросло до 156

По данным местной полиции, пострадали минимум 14 человек, среди них трое детей от 3 до 13 лет, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Стрелявший открыл огонь из окна автомобиля. Его личность устанавливается. Информации о задержании преступника нет.

На месте работают машины скорой помощи и полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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