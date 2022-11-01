Путин высказался по Карабаху, Украине и "Северному потоку"

Президент накануне вечером выступил перед журналистами

Россия поддерживает любые усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана. Многочасовые переговоры прошли в Сочи. После их завершения российский президент подробно ответил на вопросы журналистов. В том числе о ситуации на Украине, зерновой сделке и взрывах на "Северном потоке".

Несмотря на дождь, который целый день шел в Сочи, Владимир Путин лично вышел встретить гостей. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли друг за другом.

Уже поздним вечером после трехсторонней встречи глав России, Армении и Азербайджана Владимир Путин выступает перед журналистами. День выдался довольно тяжелым, но, несомненно, продуктивным. По крайней мере, для Баку и Еревана, чей вопрос о статусе Нагорного Карабаха стоит остро уже несколько десятилетий. И первое, что спрашивают у Путина, удалось ли достичь договоренностей? Ответ - мирного договора пока нет, но шаги к этому сделаны.

Москва – посредник в урегулировании карабахского конфликта. Впрочем, перетянуть одеяло на себя пытаются и зарубежные лидеры – пример тому переговоры в Праге в начале октября, которые организовали председатель Европейского совета и президент Франции, но без участия России.

"Почему без участия – для нас понятно, и никому объяснять не нужно: наши европейские партнёры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно", - заявил Путин.

- Как насчет собственной страны? Вы не раз говорили про то, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Владимир Зеленский, например, своим указом запретил себе разговаривать с вами, да и точек соприкосновения, пересечения, на которых можно было бы договориться, на мой взгляд, вообще не просматривается.

- Для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом и все выбросили в корзину. Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит.

Затрагивая тему Украины, звучит и вопрос мобилизации. По данным Минобороны, из 300 тысяч почти 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Тем не менее, Путин подчеркнул, что призыв в рамках частичной мобилизации завершился.

Журналисты не могли обойти и последнее заявление России о приостановке зерновой сделки после атаки на Черноморский флот в Севастополе. Президент уточнил, что изначально с гуманитарной миссией Россия выступила в пользу бедных стран, которые в итоге получили лишь 3-4 процента продовольствия. Остальное уходило в Турцию и Евросоюз. Но последние события окончательно заставили задуматься – а для чего все это делается? Учитывая, что и безопасность коридора, по которому вывозится зерно, гарантировать теперь никто не может.

Часто провокации устраивают не без участия кураторов с Запада. Причем, почти всегда винят в уничтожении важных российских объектов саму Россию. Вот такой парадокс. Сотрудники Газпрома накануне исследовали место взрывов Северного потока.

"Я не знаю. Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока – 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт", - заявил Путин.

Что касается вопроса поставки голубого топлива в Европу, Владимир Путин отметил, что желающих покупать много. В мире этот продукт очень востребован.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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