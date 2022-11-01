Западные наемники разбежались после встречи с российскими танками

Резервы "иностранного легиона" ВСУ перебрасывает на самые тяжелые участки

Киевские неонацисты открыли массированный огонь по жилым районам в Донецкой и Луганской республиках. За сутки в ДНР погибли два человека, шестеро - ранены. В Ясиноватой снаряд попал в машину скорой помощи. Пострадала женщина. В Донецке боевики открыли огонь по детскому саду. В здании выбиты стёкла. Повреждены соседние многоквартирные дома и газопровод. Российские войска подавляют огневые точки и активно продвигаются на угледарском направлении.

Осколки величиной с ладонь. Среди груды битого стекла - детский рюкзак, тетради, учебники. Выброшены на улицу ударной волной. Когда снаряд, выпущенный националистами, попал в этот дом в Донецке.

Такие же разрушения в Горловке и Ясиноватой. Погибли два человека. Шестеро ранены. Эти города ВСУ обстреляли из "Хаймарсов". Но большинство снарядов, удалось перехватить. Российские зенитные комплексы "Тор" обнаружили цели еще на подлете и открыли огонь. Как минимум пять ракет сбиты в районе Каховской ГЭС. Отражены и попытки атаковать Энергодар.

Окрестности Константиновки. В воздухе военно-транспортный вертолет националистов. Как ни прижимался экипаж к земле, но его заметили. Залп - ракета точно в борт. Другую вертушку сбили на окраине поселка Спорное.

Ситуация на Донбасском фронте для боевиков хуже некуда. Теряют и технику, и позиции. Еще один опорный пункт захвачен в районе Марьинки российским спецназом.

А это Артемовск. Сводная группа националистов и польских наемников пыталась идти в атаку. И нарвалась на огонь российских танков. Поляки тут же сбежали. Оголили фланги радикалов. Атака захлебнулась. В итоге националисты потеряли разом более 40 человек.

Группа диверсантов застигнута врасплох, когда устроила ночевку в лесу. Ликвидирована в полном составе. Экипировка, снаряжение, сухпайки – все зарубежное. Идет охота и за снайперами. Инструкторами НАТО. Предположительно, из США и Британии. По крайней мере, общаются на хорошем английском.

Наемников как минимум четверо. Огневую точку устроили в доме. Впрочем, как показывает практика, на передовой живут комбатанты не долго. Резервы "иностранного легиона" ВСУ перебрасывает на самые тяжелые участки. В Херсонскую область и Донбасс. Численность - до семи тысяч человек. Впрочем, не успев толком разместиться, наемники уже несут потери. Накануне шквальный налет "Солнцепеков" полностью уничтожил их базу на окраине Запорожья. Убиты и ранены более 100 террористов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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