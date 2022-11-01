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Глава МВД наградил 30 полицейских, проявивших мужество при спасении людей

11:47
  • вторник
  • 01 ноября 2022

В преддверии профессионального праздника Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам

Рисковать собственной жизнью ради помощи тем, кто попал в беду, приходится сотрудникам МВД. За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей, государственных и ведомственных наград сегодня удостоены сразу 30 полицейских. Их поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, отметив, что это ещё одна возможность рассказать всей стране об отважных и преданных присяге правоохранителях.

Если для других это служба, то для сотрудников полиции, приглашенных по случаю вручения наград, их работа - призвание. Неравнодушные, смелые, решительные, в любой момент готовые прийти на помощь, защитить слабого, пусть и ценой своей жизни. В преддверии профессионального праздника Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, спасавших погибающих людей.

"Каждая история может стать сценарием героической повести. И каждый сотрудник полиции, удостоенный награды, не дрогнул в трудную минуту. Спасение утопающих, помощь на автомобильной и железной дороге, спасение из огня. Деревянный дом, в котором находилась престарелая женщина, вспыхнул, как спичка! Войти в горящее здание никто не решался. Мимо проходила Виктория Лунчук - она возвращалась от родственников. Не раздумывая, бросилась спасать человека!" – отметил Владимир Колокольцев.

"Я вообще ни о чем не думала. Мне главное было спасти человека, который находился в горящем доме", - сказала Виктория Лунчук, государственный инспектор БДД МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по Москве, старший лейтенант полиции.

После произошедшего Валентина Сергеевна называет свою спасительницу не иначе как "моя ненаглядная" и не устает благодарить за помощь. На месте дома, из которого Виктория на руках вынесла женщину, пепелище. Благодаря смелому поступку Виктории у семьи также спасены документы - она вернулась за ними в горящий дом. Чтобы не распространялся огонь, вместе с очевидцами Виктория перенесла на безопасное расстояние из гаража канистры с бензином, а также откатила автомобиль.

За храбрость старший лейтенант полиции Лунчук награждена медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Благодаря решительным и оперативным действиям сотрудников полиции Ульяновской области удалось уберечь от серьёзных последствий ДТП детскую хоккейную команду.

В пассажирский автобус, перевозивший спортивную детскую команду из Волгограда, врезался грузовой автомобиль, транспортирующий железобетонные плиты. Одна из таких плит сползла на автобус, угрожая придавить пассажиров. Помощь подоспела вовремя - возвращаясь из служебной командировки, сотрудники отряда специального назначения "Гром" стали свидетелями ночной аварии.

"Поняли, что произошла авария. Забежали в автобус, увидели деток там. Начали оказывать помощь, спрашивать, кто какие травмы получил. Начали выводить, эвакуацию проводить в наш микроавтобус", - рассказал Абдулхалик Юнусов, командир отряда специального назначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области, полковник полиции.

Благодаря слаженным действиям 16 детей - в безопасности. Двое сотрудников полиции - командир отряда спецназначения "Гром" Абдулхалик Юнусов и старший оперуполномоченный Кирилл Крикунов - удостоены медали МВД России "За смелость во имя спасения".

В отдаленном селе, мегаполисе, у горной реки, на берегу моря - сотрудники полиции приходят на помощь по всей стране. В торжественном зале не говорят о своих поступках. Говорят о работе. Которую выбрали по зову сердца.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Сотрудник полиции на месте происшествия
Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей
Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей
Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей
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