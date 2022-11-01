Глава МВД наградил 30 полицейских, проявивших мужество при спасении людей

В преддверии профессионального праздника Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам

Рисковать собственной жизнью ради помощи тем, кто попал в беду, приходится сотрудникам МВД. За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей, государственных и ведомственных наград сегодня удостоены сразу 30 полицейских. Их поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, отметив, что это ещё одна возможность рассказать всей стране об отважных и преданных присяге правоохранителях.

Если для других это служба, то для сотрудников полиции, приглашенных по случаю вручения наград, их работа - призвание. Неравнодушные, смелые, решительные, в любой момент готовые прийти на помощь, защитить слабого, пусть и ценой своей жизни. В преддверии профессионального праздника Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, спасавших погибающих людей.

"Каждая история может стать сценарием героической повести. И каждый сотрудник полиции, удостоенный награды, не дрогнул в трудную минуту. Спасение утопающих, помощь на автомобильной и железной дороге, спасение из огня. Деревянный дом, в котором находилась престарелая женщина, вспыхнул, как спичка! Войти в горящее здание никто не решался. Мимо проходила Виктория Лунчук - она возвращалась от родственников. Не раздумывая, бросилась спасать человека!" – отметил Владимир Колокольцев.

"Я вообще ни о чем не думала. Мне главное было спасти человека, который находился в горящем доме", - сказала Виктория Лунчук, государственный инспектор БДД МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по Москве, старший лейтенант полиции.

После произошедшего Валентина Сергеевна называет свою спасительницу не иначе как "моя ненаглядная" и не устает благодарить за помощь. На месте дома, из которого Виктория на руках вынесла женщину, пепелище. Благодаря смелому поступку Виктории у семьи также спасены документы - она вернулась за ними в горящий дом. Чтобы не распространялся огонь, вместе с очевидцами Виктория перенесла на безопасное расстояние из гаража канистры с бензином, а также откатила автомобиль.

За храбрость старший лейтенант полиции Лунчук награждена медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Благодаря решительным и оперативным действиям сотрудников полиции Ульяновской области удалось уберечь от серьёзных последствий ДТП детскую хоккейную команду.

В пассажирский автобус, перевозивший спортивную детскую команду из Волгограда, врезался грузовой автомобиль, транспортирующий железобетонные плиты. Одна из таких плит сползла на автобус, угрожая придавить пассажиров. Помощь подоспела вовремя - возвращаясь из служебной командировки, сотрудники отряда специального назначения "Гром" стали свидетелями ночной аварии.

"Поняли, что произошла авария. Забежали в автобус, увидели деток там. Начали оказывать помощь, спрашивать, кто какие травмы получил. Начали выводить, эвакуацию проводить в наш микроавтобус", - рассказал Абдулхалик Юнусов, командир отряда специального назначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области, полковник полиции.

Благодаря слаженным действиям 16 детей - в безопасности. Двое сотрудников полиции - командир отряда спецназначения "Гром" Абдулхалик Юнусов и старший оперуполномоченный Кирилл Крикунов - удостоены медали МВД России "За смелость во имя спасения".

В отдаленном селе, мегаполисе, у горной реки, на берегу моря - сотрудники полиции приходят на помощь по всей стране. В торжественном зале не говорят о своих поступках. Говорят о работе. Которую выбрали по зову сердца.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"