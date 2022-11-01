Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Насретдинова

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 12-летнем Никите Насретдинове. Пять лет назад мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Он перенёс курс химиотерапии. И лечение дало результат. Но случился рецидив. И теперь, чтобы помочь организму ребёнка справиться, необходимо срочно провести специальную иммунотерапию с последующей трансплантацией костного мозга. Но лекарства будут стоить свыше 6 миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Никите Насретдинову - 12 лет, почти половину своей жизни он борется со смертельной болезнью — острым лимфобластным лейкозом. Еще в августе казалось — вот-вот закончится последний этап лечения и все останется позади. Но недавно врачи произнесли страшное слово: рецидив. Никитин папа говорит: узнать об этом было даже тяжелее, чем о самой болезни в 2017-м.

"Просто ошарашило нас это все. Были растеряны в тот момент, не знали, что делать", - сказал Роман Насретдинов.

Они стараются не отчаиваться и твердо решили бороться дальше. Сейчас состояние Никиты удалось стабилизировать с помощью капельниц. Но как долго продлится этот период, никто не знает. Огромные синяки на теле, кровоподтеки даже в белках глаз — все это свидетельство критически низкого уровня тромбоцитов.

"Мы применили такую резервную схему химиотерапии, однако уже на 15 день введения препаратов у мальчика опять стали появляться бластные клетки в анализе крови, что говорит о крайне неблагоприятном течении заболевания и его устойчивости к химиотерапевтическому вмешательству", - сообщила Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова.

Единственный способ быстро помочь Никите, говорят врачи, провести курс специальной иммунотерапии, постараться выйти в ремиссию и, пока лейкоз приспосабливается, выполнить трансплантацию костного мозга. Только вот препараты для такой схемы лечения стоят очень дорого: общий курс — это 6 миллионов 618 тысяч 028 рублей. Нереальная сумма для семьи родом из Читы. Никитин папа работает футбольным тренером в местной школе.

На осенние каникулы врачи отпустили Никиту домой, к маме и любимой младшей сестре Вике. Они сейчас редко видятся и очень скучают друг без друга. Чтобы продолжать лечение сына, семья вынуждена была перебраться из Читы в Петербург. Здесь они снимают квартиру. Мама Никиты старается быть сильной, но ей стоит огромного труда не плакать хотя бы при детях.

Самое страшное, говорит Светлана, что такая беда может случиться с каждым. Ее сын до семи лет рос абсолютно здоровым, никогда не болел и ни на что не жаловался. Смертельную болезнь у него выявили случайно, во время очередного медосмотра для спортивной секции. И даже когда первый раз ложились в больницу — думали ненадолго. Оказалось, на годы. Светлана признается: мир перевернулся с болезнью сына. После всего, что уже пережито, она даже представляла, что может быть еще хуже.

"Он долгожданный сын. Мы десять лет его ждали. Очень верим. Очень верим и надеемся, что, как говорится, с миру по нитке… насобираем и поможем моему сыну выздороветь", - говорит мама Никиты.

Счет для Никиты идет на дни. Трансплантацию костного мозга нужно провести как можно быстрее. Единственная надежда на то, что мальчик останется жить — это если на призыв о помощи откликнутся.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Ждать Никита не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Насретдинова, программа 1514

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