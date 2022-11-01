Телеканал "Культура" отмечает 25-летие

В юбилейном сезоне аудиторию ждут премьеры

Телеканал "Культура" отмечает юбилей. Ровно 25 лет назад в эфир вышел первый выпуск новостей. Уникальный вещатель, единственный в стране федеральный просветительский канал - он рассказывает зрителям о главных достижениях человеческой мысли.

В эфире - программы о шедеврах мирового искусства, научных открытиях, образовании и религии. Жанры - от концертов и документальных фильмов до ток-шоу. Большинство передач основано на отечественном материале.

Ещё одна отличительная черта - полное отсутствие рекламы. В юбилейном сезоне аудиторию ждут премьеры. В их числе - документальный сериал о сокровищах Московского Кремля и множество телевизионных спектаклей, снятых по оригинальным сценариям специально для телепоказа.

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