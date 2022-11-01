Лучшие участники выступят в суперфинале

Сотни талантливых участников из более чем 20 регионов. В Москве подвели итоги всероссийского фестиваля "Душа баяна", уникального проекта, поддержанного президентским фондом культурных инициатив.

Мероприятие объединило все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В программе 11 номинаций: вокал, ансамбли, хореография, художественное слово и другие. И, конечно, за симпатии жюри и слушателей боролись виртуозы игры на одном из главных музыкальных инструментов нашей страны.

Лучшие участники выступят в суперфинале, который пройдет со 2 по 4 ноября в Самаре. Как отметили организаторы, помимо поиска новых талантов, фестиваль преследует ещё одну важную цель.

"Баян, гармошки - они имеют и свою специфику, это музыкальные инструменты, которые развивались в разных национальных традициях. Подобный фестиваль объединяет в том числе разные этническое традиции, что тоже важно, так как наша страна - полиэтническая, многокультурная", - отметил Александр Журавский заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам.

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