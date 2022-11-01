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Маск обновит Twitter после критики Кинга

11:10
  • вторник
  • 01 ноября 2022

За "синюю галочку" придется платить

Американский предприниматель Илон Маск предложил снизить стоимость верификации в Twitter после критики писателя Стивена Кинга.
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Ранее стало известно, что верификация страницы в Twitter станет платной. Опция будет доступна лишь пользователям, оплатившим ежемесячную платную подписку Twitter Blue за 19,99 доллара.

"Двадцать долларов в месяц, чтобы сохранить "синюю галочку". К черту это, они должны мне платить", - написал возмущенный Кинг в Twitter.

После его слов Маск предложил снизить стоимость до восьми долларов. Платная подписка – это единственный способ победить ботов и троллей, передает РИА Новости. 

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8$?", - ответил писателю Маск.

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