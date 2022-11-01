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Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

10:52
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Все доходы направят на поддержку защитников России

Жителей и гостей столицы пригласили принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины военного парада 1941 года.
Собянин рассказал о поддержке семей мобилизованных

Все доходы от праздника будут направлены на поддержку защитников России, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Большинство мероприятий будут бесплатными.

"Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий", - сообщил он.

Собянин напомнил, что наши предки выстояли 4 ноября 1612 года и 7 ноября 1941 года благодаря тому, что были едины.

"В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну", - говорится в сообщении.

На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Гостям покажут инсталляцию "Окна времени", на которой будут представлены истории участников обороны столицы в фотографиях из архива ТАСС, покажут исторический фильм "Разгром немецких войск под Москвой" 1942 года.

На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". Также пройдет традиционная акция "Ночь искусств" 4 ноября, которая будет посвящена Году культурного наследия народов России.

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