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Анастасия Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

10:44
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Медики и социальные работники могут успешно коммуницировать

До конца года во всех столичных больницах появятся социальные координаторы для соцподдержки пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент служба социальных координаторов действует в 17 медучреждениях города. Впервые такой формат взаимодействия был опробован в период пандемии коронавируса.

"Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. Мы начали применять такой подход и в обычных условиях", - рассказала Анастасия Ракова.

Отметим, что социальные координаторы с начала реализации пилотной программы уже помогли более 13 тысячам горожан. Среди них одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также бездомные.

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