В России с коронавирусом госпитализировали 1485 человек

Скончались 72 пациента

За сутки в России госпитализированы 1485 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5252 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9308 человек, скончались 72 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 485 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 153. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 426 человек, в Московской области – 71.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21434758 случаев заболевания, зарегистрировано 390247 летальных исходов.

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