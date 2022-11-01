Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Частичная мобилизация завершена

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.

Об этом во вторник, 1 ноября, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Глава государства сказал, что обсудит необходимость указа об отмене частичной мобилизации с юристами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"