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Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

11:30
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Частичная мобилизация завершена

Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Об этом во вторник, 1 ноября, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Глава государства сказал, что обсудит необходимость указа об отмене частичной мобилизации с юристами.

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