"Все сделано": Трасс отправила сообщение Блинкену после взрыва на "Северных потоках"

Миллионы людей ждут разъяснений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон ответить, отправляла ли бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщение американскому госсекретарю Энтони Блинкену после взрывов на "Северных потоках".

Представитель МИД отменила, что ей все равно, кто и как достал информацию об этой переписке - требуется только ответ Британии.

"Официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершённом теракте", - написала она в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшая глава британского кабмина отправила в Вашингтон сообщение со словами "все сделано" через минуту после взрывов на газопроводе. Об этом написали Daily Mail и основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц). Откуда последний получил сведения и на чем основаны его утверждения, он не объяснил.

"Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал Дотком на своей странице в Twitter.

29 октября британские СМИ сообщили о взломе личного телефона Лиз Трасс. За атакой якобы стоят "пророссийские хакеры", которые использовали шпионскую программу Pegasus израильской компании NSO Group.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"