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В Москве наградили призеров национального чемпионата "Абилимпикс"

14:50
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Соревнования проходили в десятках компетенций

В Москве наградили победителей и призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс".

В течение трех дней участники из разных регионов соревновались в десятках компетенций. Это исключительно востребованные на рынке специальности - IT, робототехника, медицина. Ведь одна из главных задач конкурса - не просто дать возможность людям заявить о себе, но и помочь с трудоустройством.

Так, в прошлом году работу нашли около 70 процентов участников мероприятия. Кроме того, чемпионат стал отличной площадкой для полезных знакомств и общения, передает "ТВ Центр".

"Сегодня это, конечно, финальное мероприятие, кульминация всего соревновательного процесса, где ребята соревновались и на региональных этапах, и сейчас финальный этап. Но, мне кажется, главная, отличительная особенность "Абилимпикса" в том, что здесь конкурс - это не главное. Здесь именно то, что люди соединяются вместе, объединяются в сообщества, решают совместные задачи, находят единомышленников и дальше вместе развиваются", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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