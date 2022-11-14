Новый мост свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый

Сооружение происходит способом продольной надвижки

Мост через затон Новинки откроется уже в следующем году. Он соединит не только бывшую промзону "ЗИЛ" с близлежащими районами, но и разгрузит местные магистрали. Как идет строительство? И какие новые технологии используют?

Затон Новинки разделяет Южнопортовый район и набережную Марка Шагала. На той стороне - станция метро "Технопарк" и проспект Андропова. На этой - новые и строящиеся дома на бывшей территории завода ЗИЛ. Казалось бы, все рядом. Но чтобы попасть из одной части в другую, сейчас на автомобиле в объезд придется потратить 20 минут.

Мост, соединяющий два берега, уже готов на 75 процентов. Еще немного и водители, и пешеходы смогут существенно экономить время на дороге. Стройка началась в прошлом году. Благодаря новым технологиям мост увеличивается в длину буквально на глазах.

"Сооружение происходит способом продольной надвижки. На стапеле за пределами русла Москвы-реки собирается металлоконструкция. И продольной надвижкой надвигается уже в проектное положение. После этого будет опускание в проектное положение. Всего 8 стадий надвижки. Выполнено из них 6", - пояснил Дмитрий Шмидт, директор проекта дивизиона дорожное строительство АО "Мосинжпроект".

Таким образом надвинуты уже 183 метра пролетного строения из общей длины моста в 615 метров. Работы ведутся круглосуточно.

"Мы используем аванбек. Это металлическая конструкция, которая крепится спереди надвигаемого пролетного строения. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции. Мы используем аванбек 60-метровый. Весом 190 тонн. Кроме того, это позволяет обойтись без устройства временных промежуточных опор моста", - сообщил Константин Маслаков, генеральный директор компании "МИПСТРОЙ 1".

Полностью возведены 7 из 9 опор. Готовность подпорных стен - стопроцентная. На мосту будет 4 полосы движения и тротуары для пешеходов. И уже начались работы по устройству подъездной дороги, ее длина будет более километра.

"За 12 лет в Москве были построены почти 1100 км новых дорог. Это более чем 20% от существовавшей сети до 2010 года. И построены они были именно таким образом, чтобы закрутить более эффективно весь транспортный поток", - рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Новый мост свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый. Это позволит заметно разгрузить Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Екатерина Гоголева, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"