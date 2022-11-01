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Москвичи могут получить разъяснения законодательства о воинской службе

15:07
  • вторник
  • 01 ноября 2022

В столице работает консультационно-правовой центр

1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Одновременно работу начал консультационно-правовой центр. Обратиться туда могут призывники и члены их семей.

В частности, получить разъяснения законодательства о воинской службе. А также сообщить о фактах нарушений. В том числе о злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий.

Приём ведут юристы, представители военкоматов, а также медики. Работать центр будет до 31 декабря, в здании военной прокуратуры на Хорошёвском шоссе.

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