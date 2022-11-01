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Главархив помогает москвичам совершать удивительные открытия

15:04
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Сейчас ведомство является не просто хранилищем, а современным цифровым центром

Главархиву Москвы - 60 лет! За эти десятилетия его сотрудники помогли миллионам москвичей в поисках необходимых документов и сведений о своих предках.

Основной звуковой фон здесь - перелистывание страниц или письмо ручкой. Тут встречаются настоящие исследователи. В большинстве своём друг с другом знакомы. Потому что ходят сюда годами.

К окну выдачи документов – как здесь говорят, "дел" - подходят с нетерпением, жадно изучая полученное и открывая для себя "свою Америку". Игорь Степанович в архиве оказался с одной целью – найти подтверждение отцовским словам, что писатель-фантаст Беляев – дальний родственник. Пока искал - восстановил генеалогию 8 поколений и сделал сенсационное открытие.

"Генерал Юденич - дальний родственник. В этом году ему исполнится 160 лет со дня рождения. Герой Первой мировой войны. И его генеалогию я тоже раскопал", - рассказал Игорь Степанович.

Если для посетителей работа с историческими документами своего рода потребность – личная, научная, познавательная, то для сотрудников Главархива – должностная обязанность. Строгий учёт, правила хранения, даже реставрация.  Ведь в доме, в котором хранится 4 с половиной миллиона документов, порядок -прежде всего. Он здесь есть. Один и тот же более полувека.

Елена Болдина запросто ориентируется на 13 этажах архивного хранилища. Кажется, знает все о делах на этих огнеупорных стеллажах. По сути, эти документы - история Москвы за 2,5 века – с середины 18-го до конца 20-го.

"Самый большой комплекс - это метрические книги. Затем - исповедные ведомости московских церквей. Еще здесь хранятся фонды благотворительных учреждений", - пояснила Елена Болдина, директор ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы".

Дела предприятий и московских контор, личные подшивки. И уникальные. В спецхранилище - тысячи историй великих - от генеалогического древа Достоевских, студенческого дела Пастернака, фронтовых писем красноармейцев до записей о коронации императоров.

Ольга Долгушева информацию о своих предках может искать, не выходя из дома. Этот рулон с именами и фамилиями предков Ольги и ее мужа – результат пятилетней архивной работы. Проект "Моя семья" открывает новые горизонты для тех, кто занимается генеалогией. Главархив несколько лет оцифровывает свои фонды, выкладывает их в открытый доступ.

С генеалогическим бумом – а к онлайн-сервису свыше 10 миллионов обращений - сайт Главархива пока справляется. Но специалисты уже задаются вопросом – что же будет, когда с помощью нейросетей переведут в читаемый формат все рукописные тексты?

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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