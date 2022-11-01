В этом году они посвящены двум знаменательным датам

В Москве проходят Елисаветинско-Сергиевские чтения. Историки, краеведы, представители музейного сообщества вспоминают тот вклад в благотворительность, который внесли императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елизавета. Они покровительствовали наукам и искусству. А в трудное для страны время оказывали помощь всем нуждающимся.

Традиционные Елисаветинские чтения в этом году посвящены сразу двум знаменательным датам: 150-летию со дня рождения святой Императрицы Александры Федоровны и 30-летию канонизации мучениц Великой Княгини Елисаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары.

Эти немецкие принцессы, впоследствии ставшие русскими святыми, прославились благотворительностью. Они оказывали помощь воинам, сиротам, больным и обездоленным людям. А еще покровительствовали искусству, развивали женское образование, медицину. Само движение Красного креста в России связано с их именами. А с началом Первой мировой войны они не только возглавляли комитеты, оказывавшие помощь фронту, но и лично ухаживали за больными в лазаретах.

"Мы сегодня живем в обществе очень равнодушном, честно говоря. И те события, в которых мы все оказались, в том числе показывают это. Потому что, к сожалению, только малая часть людей всерьез участвует в том, что называется благотворительность. Примеры наших монархов, примеры тех, кто сегодня для нас кажутся уже какими-то тенями прошлого, должны вдохновлять нас вновь становится христианами, вновь становится людьми с большой буквы", - отметил Дмитрий Рощин, протоиерей, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

На конференции - историки и архивисты, писатели, ученые и музейные сотрудники со всей страны. Доклады о благотворительной деятельности Августейших сестер поднимают вопросы в том числе и преемственности исторической памяти.

"Не зря наш президент говорит, что историческую память надо охранять. Потому что действительно она является национальным достоянием, и историческая правда без изъятий - это профессиональное дело историков. И мы стараемся все свои силы направить на то, чтобы лучшие примеры из истории российской благотворительности стали всеобщим достоянием и побудили нас всех действовать так, как действовали поколения наших предков", - заявила Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Для участников лекций также подготовили экскурсию по Российской академии Ильи Глазунова. Великие княгини из дома Романовых оказывали влияние в том числе и на развитие живописи в нашей стране. Они поддерживали талантливых художников, в частности, Левитана, Нестерова и Васнецова.

Елена Сахно, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"