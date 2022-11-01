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Тиньков рассказал о "таинственной" пропаже поста об отказе от гражданства

12:39
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Начат процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка

Предприниматель Олег Тиньков заявил о "загадочной" пропаже его поста о выходе из гражданства России.
Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства

"Мой вчерашний пост таинственным образом исчез. Кремлевские тролли наверное", - сообщил предприниматель в социальной сети.

Тиньков повторил, что решил отказаться от российского гражданства, и добавил, что начинает "процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка".

"У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в "Потанин-банк", - написал Тиньков в социальных сетях.

Накануне стало известно, что Тиньков решил отказаться от российского гражданства. В качестве доказательства предприниматель опубликовал датированный 26 октября документ на английском языке, где говорится о выходе Тинькова из российского гражданства.

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