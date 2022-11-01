Боец ММА Писарев скончался от пищевого отравления

Ему было 33 года

Скончался российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев, ему было 33 года.

"Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления", - сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В свою очередь telegram-канал "112" пишет, что Писарева госпитализировали в воскресенье 30 октября в Москве после того, как он поел арбуз. В больницу с отравлением попала и его жена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"