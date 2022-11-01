ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу назвал число призванных по мобилизации в зоне СВО

13:45
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Срочников там нет

87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

Об этом во вторник, 1 ноября, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, которые получили опыт в зоне СВО.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", - сказал он на селекторном совещании.

Министр еще раз подчеркнул, что срочники не будут направляться в зону специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные сборы для мобилизованных
Военные сборы для мобилизованных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.