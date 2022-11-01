Шойгу назвал число призванных по мобилизации в зоне СВО

Срочников там нет

87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

Об этом во вторник, 1 ноября, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, которые получили опыт в зоне СВО.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", - сказал он на селекторном совещании.

Министр еще раз подчеркнул, что срочники не будут направляться в зону специальной военной операции.

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