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Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 02 ноября 2022

Скорпионам лучше не бежать за двумя зайцами, а Овны рискуют разочароваться в друзьях

Овны

Вы можете разочароваться в друзьях или понять, что им больше неинтересно общение с вами. Но не спешите обижаться, стоит понаблюдать за ситуацией.

Тельцы

Не заключайте договоры и воздержитесь от предложений о новой работе. Все дела, которые вы начнете сегодня, будут связаны с недостатком денег и нулевыми возможностями.

Близнецы

Вас могут расстроить новости, касающиеся учебы, дальних поездок и юридических дел. Не падайте духом и ищите обходные пути к цели, они существуют.

Раки

Многим из вас в этот день придется объясняться с представителями налоговой или сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать проблем, делайте все без спешки.

Львы

Ваша личная жизнь сегодня под прицелом депрессивной парочки - Сатурна и Луны. Любые разговоры с партнером могут закончиться ссорой, поэтому лучше не рисковать!

Девы

Одевайтесь потеплее, не забудьте дома шарф и перчатки! Вам сегодня важно проявлять заботу о себе: правильно питаться, беречь силы и принимать витамины.

Весы

Попытки развлечься сегодня не увенчаются успехом: поход в кино или клуб вас не порадует. Шопинг тоже исключите. А вот пораньше лечь спать вам точно не помешает!

Скорпионы

Ваше желание бежать сразу за двумя зайцами может сыграть плохую шутку. Успех возможен только в одном деле и то не сегодня - не ждите быстрого результата.

Стрельцы

Осторожнее с финансами! Не давайте сегодня денег в долг и сами не берите, а также внимательно читайте ценники в магазинах и договоры, которые подписываете.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке соединился с Луной, поэтому вам лучше провести день максимально тихо. Не обращайте внимания на минорные мысли - они скоро улетучатся.

Рыбы

Глубоко спрятанные чувства, страхи или сомнения могут вам сегодня помешать. Но не стоит ругать себя за это. Просто начните что-то делать, например, работать с психологом.

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