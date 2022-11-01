ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: указ об окончании мобилизации не нужен

14:00
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Президент посоветовался с юристами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, намерен ли Владимир Путин издать указ о завершении частичной мобилизации.

Путин: точка поставлена, мобилизация завершена
Шойгу назвал число призванных по мобилизации в зоне СВО

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее".

Ранее в понедельник Минобороны заявило, что все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток о призыве также прекращаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.