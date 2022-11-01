Песков: указ об окончании мобилизации не нужен

Президент посоветовался с юристами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, намерен ли Владимир Путин издать указ о завершении частичной мобилизации.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее".

Ранее в понедельник Минобороны заявило, что все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток о призыве также прекращаются.

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