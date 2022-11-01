В России начали работу более 2,7 тысячи призывных комиссий

Военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, 1 ноября, что в 85 субъектах страны приступили к работе свыше 2,7 тысячи призывных комиссий.

"Что касается осенней призывной кампании. Сегодня в 85 субъектах Российской Федерации приступили к работе более двух тысяч семисот призывных комиссии. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев", - сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил Шойгу, военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами.

Ранее Минобороны объявило, что частичная мобилизация в России завершена. До этого в ведомстве уточняли, что срочники участия в СВО принимать не будут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"