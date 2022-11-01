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"Нельзя оставлять просто так": Кремль о причастности Британии к теракту на "СП"

14:26
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Как именно будет реагировать Москва - пока не определено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у российских спецслужб есть данные, подтверждающие причастность Британии к терактам на "Северных потоках".

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"Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, а говоря по-русски, террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, а международной энергетической инфраструктуры", - цитирует кремлевского спикера "Интерфакс".

Он добавил, что эта информация должна внимательно анализироваться. 

Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя", - заключил пресс-секретарь.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября - упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего - подрывов. Россия настаивает на участии в расследовании этой диверсии.

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