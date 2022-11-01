Минобороны: ВС России существенно нарушили управление группировками ВСУ

Украинские войска потеряли более 150 военных и наемников в ходе безуспешных атак на купянском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что Вооруженные силы страны существенно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловое обеспечение при массированном ударе 31 октября. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, сообщается, что в течение суток ВСУ выпустили более двадцати снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Украинские войска потеряли более 150 военных и наемников в ходе безуспешных атак на купянском направлении.

Вместе с тем ВС России пресекли попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих уничтожено. Сорваны попытки перехода ВСУ в атаку на краснолиманском направлении, уничтожено более 30 радикалов.

Как добавили в Минобороны, ВС России уничтожили две украинские станции РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США в ЛНР и ДНР. Истребительная авиация сбила в Днепропетровской области самолет Су-24 Воздушных сил Украины.

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