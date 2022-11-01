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Турция анонсировала переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

15:22
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Одной из тем для обсуждения станет "зерновая сделка"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Политик не назвал конкретные даты переговоров, отметив лишь, что они состоятся в "ближайшие дни".

Чавушоглу уточнил, что Эрдоган планирует обсудить с президентами России и Украины ситуацию вокруг "зерновой сделки". Турецкий министр заявил, что в Анкаре верят в возобновление соглашения, поскольку "это пойдет на пользу всем", а Эрдоган непосредственно занимается этим вопросом, сообщает ТАСС.

После атаки ВСУ на Черноморский флот Россия приняла решение приостановить участие в "зерновой сделке", сторонами которой выступают также Украина, Турция и ООН. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по этому соглашению — переговоры осуществляются по линии дипломатического и иных ведомств.

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