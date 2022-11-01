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В России ВИЧ выявлен у 1% населения

15:29
  • вторник
  • 01 ноября 2022

В будущем в мире ожидается рост числа новых заболевших на 15-20%

Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о заболеваемости ВИЧ в России.
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"В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы. Это 1% населения", - цитирует специалиста "Интерфакс".

Он добавил, что "рост числа инфицированных очевиден".

Согласно прогнозам, ожидается еще 660 тысяч новых случаев инфекции (это больные, которым потребуется помощь врачей) с 2020 по 2030 год.

Как уточнил Покровский, в будущем в мире ожидается рост числа новых заболевших на 15-20%.

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