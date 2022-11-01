Кремль раскрыл планы Путина на День народного единства

Этот праздник отмечают в России 4 ноября

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, будет находиться в Москве. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя планы главы государства на 4 ноября, представитель Кремля отметил, что "мы с вами забегаем чуть вперед", однако рассказал, что Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, который открылся после реставрации.

Кроме того, в графике президента "будет еще ряд пунктов в его программе, которые, скажем так, будут в русле Дня народного единства", отметил Песков.

Вторую половину 4 ноября Владимир Путин посвятит рабочим встречам и совещаниям, цитирует его пресс-секретаря ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины военного парада 1941 года. Все доходы от праздника будут направлены на поддержку защитников России, но большинство мероприятий будут бесплатными.

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