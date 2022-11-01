В Москве пресекли деятельность экстремистской организации

Следствие продолжается

В Москве пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра". Действовала она не только в столице. Но и в Воронеже и Дагестане.

Участники постоянно искали себе новых адептов. Распространяли свои идеи и проводили собрания. ФСБ совместно с МВД задержали шесть человек. У них в квартирах нашли запрещенную литературу и религиозные предметы.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают остальных последователей экстремистов.

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