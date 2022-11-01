Суд оштрафовал "Википедию" на 2 млн рублей

За неудаление фейков о СВО

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Уточняется, что протокол был составлен за неудаление из "Википедии" двух статей о спецоперации на Украине. Максимальный штраф за подобное нарушение составляет 4 миллиона рублей.

Wikimedia Foundation была признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП.

В апреле суд оштрафовал компанию на 2 миллиона рублей за неудаление из "Википедии" трех статей, в том числе о способе изготовления пороха.

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