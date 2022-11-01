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Die Welt: Германия поставила Сербии ультиматум из-за России

15:58
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Берлин требует от Белграда сделать выбор между Россией и ЕС

Германские власти недовольны позицией Сербии в отношении России и настаивают на том, чтобы политика Белграда соответствовала линии Евросоюза с учетом интеграционных стремлений Сербии. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказали источники издания Die Welt.
Сербия и Венгрия решили строить трубопровод для нефти из России

Как пишет газета, необходимость принятия сербскими властями решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями, при этом решение Сербии заключить соглашение о расширении сотрудничества с Россией удивило и разочаровало Берлин.

Власти ФРГ ждут от Сербии как от кандидата на вступление в Евросоюз участия в общеевропейских санкциях против России, отмечают источники. Позицию Белграда, который пытается сохранить нейтральность, в Берлине, по их словам, не приветствуют.

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году, напоминает Die Welt.

Ранее администрация сербского президента Александра Вучича сообщила, что глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении России. При этом Вучич уже заявлял, что со стороны Сербии в адрес России "до сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет".

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