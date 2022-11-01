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Молдавия может остаться без газа и электроэнергии

16:00
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Об этом предупредила президент страны

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает крупный энергетический кризис.

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"Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", - приводит слова политика РИА Новости.

Санду добавила, что "Газпром" вдвое сократил объем газа.

"Расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода", - также отметила президент Молдавии.

По ее словам, "эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж".

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