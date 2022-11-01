В Херсонской области планируют эвакуировать 75 тысяч человек

Завершить эвакуацию рассчитывают в течение трех дней

Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Политик сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что в целом планируется эвакуировать 75 тысяч жителей Херсонской области. Их вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.

В основном эвакуированные остаются в своем регионе, но есть и те, кто уезжает в другие субъекты Российской Федерации — преимущественно в Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Ставропольский край.

В целях безопасности пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, рассказал Сальдо. В настоящее время сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.

31 октября в Херсонской области рассказали, что принято решение расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы.

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