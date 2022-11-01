ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Херсонской области планируют эвакуировать 75 тысяч человек

16:20
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Завершить эвакуацию рассчитывают в течение трех дней

Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В Херсоне началась эвакуация жителей на левый берег Днепра

Политик сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что в целом планируется эвакуировать 75 тысяч жителей Херсонской области. Их вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.

В основном эвакуированные остаются в своем регионе, но есть и те, кто уезжает в другие субъекты Российской Федерации — преимущественно в Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Ставропольский край.

В целях безопасности пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, рассказал Сальдо. В настоящее время сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.

31 октября в Херсонской области рассказали, что принято решение расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эвакуированные жители Херсонской области
Эвакуированные жители Херсонской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.