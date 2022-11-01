"Дело сделано": что известно о причастности Лондона к теракту на "СП"

Москва ожидает официальных разъяснений

О причастности Лондона и Вашингтона к теракту на "Северных потоках" говорит всё больше фактов. Так, в западных СМИ появилась информация, что сразу после взрывов тогда еще премьер-министр Великобритании отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом "дело сделано". Известно об этом стало благодаря хакерам, которые получили доступ к личной переписке Лиз Трасс. В российском МИД от Лондона и Вашингтона ожидают разъяснений по этому поводу.

Новость о том, что телефон Элизабет Трасс взломали, британские СМИ муссируют уже ни один день. Однако только сегодня начали появляться некоторые подробности того, какую информацию удалось оттуда получить. Предположительно, она касается и теракта на системе газопроводов "Северный поток". Во всяком случае, так утверждает немецко-финский интернет-предприниматель Ким Дотком, который уже успел ознакомиться с содержимым смартфона Трасс.

"Как русские узнали, что трубопроводы взорвала Британия совместно с США? Потому что Лиз Трасс со своего айфона отправила сообщение госсекретарю Блинкену со словами "Дело сделано" ровно через минуту после подрыва трубопроводов, когда об этом никто еще не знал. Доступ к сервису iCloud был взломан", - сообщил он.

Репутация у Доткома, конечно, неоднозначная. Он неоднократно оказывался в центре различных скандалов. Потому его заявления, разумеется, требуют тщательной проверки. И в первую очередь это в интересах самого Лондона. На что ему уже указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, потребовав от Великобритании четкого ответа на вполне конкретный вопрос.

"Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done" ("дело сделано")?. Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте?", - заявила дипломат.

О том, что только у Великобритании в данном регионе имеются возможности для подрыва подводных инфраструктурных объектов, специалисты говорили сразу. Как, впрочем, и о том, кому был выгоден данный теракт. Тот же госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию, не скрывал своей радости по поводу вывода из строя системы "Северный поток". Что, в общем-то, понятно.

Во-первых, европейские политики лишились надежды договориться с Россией по газу и пойти на попятную в отношении санкций. Во-вторых, освободился рынок для поставок СПГ, который американские компании продают Евросоюзу втридорога. Причем на них никакой потолок цен вводить не собираются, в отличие от нефти и газа, который Европа получает из других стран. Вернее сказать, пока получает. Потому как в случае принятия данной меры не только Россия, но другие государства уже говорят о том, что на таких условиях продавать углеводороды европейцам никто не будет.

"Ограничение цен на природный газ снижает стимулы к инвестированию в добычу газа и может лишить некоторых покупателей его поставок. Конкурирующие импортеры могут привлечь грузы, которые отправились бы в Европу, предложив всего на один цент больше. Мы пока воздерживаемся от этого. Однако по контракту наши компании могут делать со своими объемами все, что захотят", - заметил Саад Шерида аль-Кааби, министр энергетики Катара.

Для Европы это, конечно, станет колоссальным ударом. Уже сейчас ее экономика тонет, погружаясь в пучину энергетического кризиса. Инфляция бьет рекорд за рекордом. По итогам октября цифры опять неутешительные. В Прибалтике рост цен превысил 20%. В Польше - 17% с лишним. Чуть меньше в Нидерландах и Словакии. Людям уже приходится экономить не только на отоплении и электричестве, но и на еде. Согласно последним опросам, количество британцев, которые с трудом сводят концы с концами за год увеличилось вдвое. При этом новый премьер-министр, пишет Daily Mail, собирается поднять налоги в стране.

"Потребуется сокращение расходов, чтобы заполнить эту черную дыру, но, к сожалению, также потребуется повышение налогов. В центре внимания будут те, кто находится в верхней части шкалы доходов, но, по правде говоря, там недостаточно людей, поэтому всем придется платить больше. Так что больно будет всем", - говорится в материале.

Это касается и промышленности, которая уже бежит из Европы, пытаясь спастись от банкротства. Особенно это заметно в Германии, которая была одним из столпов евроэкономики. Теперь же там серьезные проблемы. И что с этим делать в условиях отсутствия дешевых энергоносителей из России, не знает ни канцлер, ни его команда, к которой все больше вопросов.

"Мы видим сейчас самое худшее правительство, которое было в Германии. Вокруг Шольца есть люди, которые пишут детские книги, есть те, кто не работал по профессии. Он несет ответственность за то, что неправильно работает правительство. Нет ответов на вопросы, что будет с энергоресурсами. Если зима будет долгой, а в домах будет холодно, тогда Шольц сам уйдет", - предположил Ульрих Зингер, председатель фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Баварии.

Пока же Шольц уходить не собирается, намереваясь в ближайшие дни впервые посетить Китай. Интерес к этому визиту серьезный, учитывая тот факт, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок сегодня выступила с критикой в адрес Пекина. А американцы уже принуждают Евросоюз ввести против КНР точно такие же санкции, как и против России.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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