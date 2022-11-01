Эксперты предрекли демократам потерю Палаты представителей

Военная помощь Киеву, скорее всего, сократится

79 процентов граждан США считают, что правящая партия не контролирует положение дел в стране. Такой неутешительный для демократов результат опроса опубликовал телеканал CBS - и это менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс. По мнению аналитиков, у однопартийцев Байдена - минимальные шансы на победу в Палате представителей. Пытаясь хоть как-то спасти ситуацию, хозяин Белого дома перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. Теперь виновными в бедах, с которыми столкнулись американцы, президент назначил нефтяные компании.

Хэллоуин. Белый дом. Приглашены дети пожарных, медработников и полицейских. Казалось бы, идеальный PR-момент для четы Байденов. Но и тут нарываются на негативную реакцию. Джилл выходит раздавать праздничные конфеты, переодевшись в фею, а вот Джозеф почему-то выбирает костюм... самого себя. В соцсетях американцы уже издеваются: мол, лучше бы президент нарядился Владимиром Зеленским, который вечно клянчит деньги.

Далеко не всем в США понравился и креатив военной базы Форт Силл. Там на Хэллоуин детей "обстреливали" из систем залпового огня HIMARS - тех самых, что активно передают Украине. Только в отличие от детей Донбасса, которых из этих РСЗО убивают, в американцев летели конфеты.

Беспрецедентные масштабы помощи Украине, на которую США в этом году потратили уже два военных бюджета России, но так и не смогли переломить обстановку на фронте, - не единственное слабое место демократов за неделю до промежуточных выборов в Конгресс. В первую очередь избирателей волнуют внутренние проблемы. Например - экономический кризис, до которого страну довела администрация Байдена. В байки про "путинский рост цен на продовольствие и энергоносители" уже никто не верит. И потому президент США меняет тактику. Критикует теперь уже американские нефтяные компании, которые, по его словам, действуют не патриотично. Наживаются на кризисе. И менее чем за 200 дней заработали 100 миллиардов долларов.

"Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль - это прибыль от войны. Компании должны в первую очередь действовать в интересах своих потребителей, своего сообщества и своей страны, они должны инвестировать в Америку, увеличивая производство и свои мощности. Но они не хотят этого делать, несмотря на все имеющиеся у них возможности. Можно ведь снизить цены на бензин. Этим компаниям пора прекратить наживаться на войне", - заявил Байден.

В центре предвыборных дискуссий - также проблемы миграции и преступности, контроль за оборотом оружия. О том, что США становятся местом гораздо более опасным, чем даже Мексика или Бразилия, говорят давно. И причины видят в управленческом "гении" демократов, в их "антиполицейских реформах". Речь идет о сокращении штата сотрудников правопорядка после убийства Джорджа Флойда и декриминализации некоторых преступлений вроде мелких краж. В итоге эти самые кражи, а еще - массовые драки и даже убийства участились. Из последнего - на вечеринке в боулинг-клубе застрелен чернокожий рэпер Takeoff. Очередной мощный удар по демпартии.

Чтобы как-то сгладить тему роста преступности и представить жертвами самих демократов, в США сейчас раздувают историю с нападением на супруга спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Окружной прокурор уверяет, что целью злоумышленника, ворвавшегося на прошлой неделе в дом конгресс-вумен в Сан-Франциско, была сама Пелоси. И вообще - преступление это политически мотивированное.

Впрочем, все это правящей партии помогает мало. Согласно свежему опросу телеканала CBS, 79% американцев уверены, что положение дел в США вышло из-под контроля. Впечатляет и преимущество, которое должны получить республиканцы на предстоящих выборах в Конгресс, - целых 20%.

Аналитики подтверждают: демократы, судя по всему, проиграют в борьбе за Палату представителей, а сохранят за собой разве что Сенат. При этом финансовая поддержка Киева едва ли прекратится - этому как минимум помешает закон о ленд-лизе. Но вот что будет точно, так это сокращение объемов помощи и тщательный контроль за ней.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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