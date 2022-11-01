Киеву все сложнее подвозить боеприпасы к линии соприкосновения

При этом ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

В Минобороны сегодня рассказали о нанесении новых высокоточных ударов, которые позволили существенно нарушить управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Кроме этого, удалось значительно затруднить перевозки резервов и матсредств противника в районы боевых действий по железнодорожным путям. Наши войска при отражении атак националистов и иностранных наемников уничтожили за сутки порядка 300 боевиков. В ДНР захвачен опорный пункт киевских силовиков. Истребительная авиация сбила в воздухе украинский бомбардировщик Су-24.

У сотрудников и посетителей этого ресторана на юго-западе Донецка сегодня второй день рождения. При ударе ВСУ по зданию ракета не сдетонировала - лишь разломилась надвое. И это позволило избежать жертв. Снаряд пробил крышу, из окон вылетели стекла.

Ранее украинские военные обстреляли жилой дом на улице Щорса. Здесь прямое попадание, взрыв и пожар. В Петровском районе Донецка в результате обстрела пострадала пожилая женщина - ее госпитализировали. В 10 километрах к западу от Донецка - взятые штурмом позиции ВСУ в районе поселка Невельское. В окопах - противотанковые комплексы натовского образца, множество другого иностранного оружия.

Впрочем, почти все украинские военные, это видно с камеры квадрокоптера, предпочли сдаться в плен. Татуировки с нацистской символикой - на полтела. Но задор воевать против россиян пропал. Этот боец ВСУ и его сослуживцы сдались в плен после очередной безуспешной атаки на николаево-криворожском направлении. Украинских танкистов бросили в бой без подготовки. Когда ситуация стала критической, обещанное командованием подкрепление не подошло.

Подвозить боеприпасы, провиант и резервные подразделения к линии соприкосновения Киеву с каждым днем становится все сложнее.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины".

На купянском направлении ВСУ в очередной раз предприняли безуспешную попытку атаковать. В бой бросили батальонную тактическую группу. Под огнем российских военных противник потерял более 150 бойцов и три танка. Под Артемовском сводная группа националистов и польских наемников нарвалась на огонь российских танков.

В районе поселка Спорное ЛНР обстановка остается напряженной. Но инициативой теперь владеют бойцы 2-го армейского корпуса республики.

ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. За сутки артиллерия противника выпустила более двадцати снарядов по окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Российские военные зафиксировали, что удары наносились из поселка Марганец Днепропетровской области. И ответным огнем подавили неприятеля.

Егор Киселев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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