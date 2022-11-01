ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киеву все сложнее подвозить боеприпасы к линии соприкосновения

18:10
  • вторник
  • 01 ноября 2022

При этом ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

В Минобороны сегодня рассказали о нанесении новых высокоточных ударов, которые позволили существенно нарушить управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Кроме этого, удалось значительно затруднить перевозки резервов и матсредств противника в районы боевых действий по железнодорожным путям. Наши войска при отражении атак националистов и иностранных наемников уничтожили за сутки порядка 300 боевиков. В ДНР захвачен опорный пункт киевских силовиков. Истребительная авиация сбила в воздухе украинский бомбардировщик Су-24. 

Минобороны: ВС России существенно нарушили управление группировками ВСУ
ВСУ обстреляли гражданский маршрут в районе Волновахи

У сотрудников и посетителей этого ресторана на юго-западе Донецка сегодня второй день рождения. При ударе ВСУ по зданию ракета не сдетонировала - лишь разломилась надвое. И это позволило избежать жертв. Снаряд пробил крышу, из окон вылетели стекла.

Ранее украинские военные обстреляли жилой дом на улице Щорса. Здесь прямое попадание, взрыв и пожар. В Петровском районе Донецка в результате обстрела пострадала пожилая женщина - ее госпитализировали. В 10 километрах к западу от Донецка - взятые штурмом позиции ВСУ в районе поселка Невельское. В окопах - противотанковые комплексы натовского образца, множество другого иностранного оружия.

Впрочем, почти все украинские военные, это видно с камеры квадрокоптера, предпочли сдаться в плен. Татуировки с нацистской символикой - на полтела. Но задор воевать против россиян пропал. Этот боец ВСУ и его сослуживцы сдались в плен после очередной безуспешной атаки на николаево-криворожском направлении. Украинских танкистов бросили в бой без подготовки. Когда ситуация стала критической, обещанное командованием подкрепление не подошло.

Подвозить боеприпасы, провиант и резервные подразделения к линии соприкосновения Киеву с каждым днем становится все сложнее.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины".

На купянском направлении ВСУ в очередной раз предприняли безуспешную попытку атаковать. В бой бросили батальонную тактическую группу. Под огнем российских военных противник потерял более 150 бойцов и три танка. Под Артемовском сводная группа националистов и польских наемников нарвалась на огонь российских танков.

В районе поселка Спорное ЛНР обстановка остается напряженной. Но инициативой теперь владеют бойцы 2-го армейского корпуса республики.

ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. За сутки артиллерия противника выпустила более двадцати снарядов по окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Российские военные зафиксировали, что удары наносились из поселка Марганец Днепропетровской области. И ответным огнем подавили неприятеля.

Егор Киселев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Военнаятехника ВС России
Военнаятехника ВС России
Пилот Су-30 ВКС России
Пилот Су-30 ВКС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.