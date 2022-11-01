Россия приступила к обследованию "Северных потоков"

Эту информацию подтвердили в правительстве

Российская сторона приступила к обследованию газопроводов системы "Северный поток", пострадавших в результате диверсии. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Представитель кабмина отметил, что пока идут обследования и работа ведется ежедневно.

Новак предположил, что "информация какая-то есть, но я не могу ее сказать". По словам вице-премьера, "с мест докладывают руководству "Газпрома", однако "официальных бумаг нет еще пока", сообщает РИА Новости.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов.

Россия настаивала на участии в расследовании инцидентов на "Северных потоках", которые привели к приостановке работы системы, однако на соответствующие запросы Москвы реакция не последовала.

Позднее появились данные о том, что Великобритания имеет отношение к диверсии. В Кремле отметили, что эта информация должна внимательно анализироваться, поскольку речь идет о безопасности международной энергетической инфраструктуры.

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